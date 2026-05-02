Бастрыкин потребовал доклад по делу о разбитой дороге в Таре

Глава СК России поручил омским следователям отчитаться о расследовании.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением жителей города Тары о ненадлежащей дорожной инфраструктуре.

Речь идет о подъездной дороге в микрорайоне Широковский, которая на протяжении длительного времени находится в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие разрушено, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, что затрудняет проезд транспорта. Несмотря на наличие судебного решения, обязывающего устранить нарушения, ремонтные работы до сих пор не начаты.

Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли, после чего ситуация получила освещение в средствах массовой информации. По факту бездействия должностных лиц следственным управлением по Омской области возбуждено уголовное дело.

«Председатель поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о принимаемых мерах по обеспечению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру», — сообщили в ведомстве.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети. При подтверждении фактов халатности виновные понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством.