Жители села в Реже попросили Путина помешать реорганизации школы и детсада

Евгений Чепчугов рассказал «Ъ-Урал», что мэрия Режа и министерство образования Свердловской области работают над мерами для продолжения работы школы в Арамашке. «Если населенный пункт потеряет одно из своих основополагающих ядер — школу, клуб или больницу, то спад территории и отток людей начнется сразу. Для поддержания всех 30 населенных пунктов, кроме Режа, требуются гигантские вложения, но мы все сами родом из деревень, это оплот традиционализма и нашей культуры, и нельзя от него избавляться из-за отсутствия экономических выгод», — подчеркнул градоначальник.