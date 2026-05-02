ГАИ заранее сказала, где Минск станет в пробках 2 мая

В управлении ГАИ Мингорисполкома предупредили о пробках вечером 2 мая в Минске, назвав причину.
Так, в ГАИ обратили внимание на то, что вечером 2 мая в «Минск-Арене» будут проводиться мероприятия. Поэтому с 17.00 часов в Минске ожидается увеличение транспортных потоков по проспекту Победителей, улице Нарочанской и улице Тимирязева.
— Рекомендуем участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута, — прокомментировали в ГАИ.
