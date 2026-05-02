Электробусы вышли на маршрут № 155 в четырех округах Москвы

«Новый электробусный маршрут связал пять районов Москвы. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства, которые обеспечивают комфортные поездки и не вредят экологии города. Мы продолжаем активно развивать электротранспорт, как поручил Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.