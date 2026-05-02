Электробусы вышли на маршрут № 155 в четырех округах Москвы

Маршрут № 155 начали обслуживать 10 современных электробусов: он объединяет шесть станций рельсового каркаса и проходит через четыре административных округа Москвы: Западный, Северный, Северо-Западный и Центральный. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Новый электробусный маршрут связал пять районов Москвы. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства, которые обеспечивают комфортные поездки и не вредят экологии города. Мы продолжаем активно развивать электротранспорт, как поручил Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршрут № 155 проходит через районы Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники и Хорошевский.

