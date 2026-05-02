В Удмуртском ветеринарно-диагностическом центре начался ремонт

Ремонт стартовал в ветеринарно-диагностическом центре в Удмуртской Республике в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии региона.
В учреждении обновят внутренний водопровод холодного и горячего водоснабжения в административно-бытовом корпусе. Начальник главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова отметила, что изношенные трубы создавали риски для бесперебойной работы лабораторий. Завершить все работы планируют в июле 2026 года.
В ветеринарно-диагностическом центре проводят бактериологические, вирусологические, паразитологические, серологические, биохимические и токсикологические, а также ПЦР-исследования для выяснения причин заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных. Кроме того, специалисты исследуют пищевую продукцию, пробы воды и почвы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.