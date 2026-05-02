В посёлке Ягодное Магаданской области сгорела крыша котельной

Сегодня утром в посёлке Ягодное Магаданской области произошёл пожар в частной котельной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным МЧС Магаданской области, в Службу спасения позвонили работники котельной, заметившие дым на крыше. Через 4 минуты на место прибыли огнеборцы ПСЧ-6 из посёлка Ягодное. В течение 30 минут возгорание удалось локализовать. В результате пожара огнём уничтожена кровля на площади 375 квадратных метров. Никто не пострадал.
Благодаря грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на запасы твердого топлива, что могло привести к более серьёзным последствиям. В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину и обстоятельства происшествия.
