Сосуд разорвался у волгоградца — мужчину чудом спасли

Пациент с тяжелым повреждением сосудов попал в 25-ю волгоградскую больницу СМП. У 32-летнего мужчины образовалась огромная гематома, опасное состояние могло привести к сильному кровотечению.
Медики приступили к операции, которая проходила в два этапа.
«Сначала хирурги “запломбировали” сосуды, питающие аневризму, и установили стент-каркас. Когда кровотечение было остановлено, врачи удалили гематому объемом около 200 миллилитров, промыли рану, установили дренаж и провели легирование сосудов», — рассказывают в облздраве.
Ногу пациента спасли завотделением РХМДИЛ Андрей Легкий и сердечно-сосудистый хирург Владимир Асотов.
