В Сочи завершился образовательный интенсив для местных производителей

Образовательный интенсив для местных производителей состоялся в Сочи в ходе проекта «Выбирай сочинское». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Программу бизнес-акселератора, посвященную развитию муниципального бренда, прошли 15 товаропроизводителей. Главным итогом работы стала презентация дорожной карты, в которой прописаны меры поддержки локальных производителей. Документ содержит конкретные механизмы взаимодействия, направленные на реализацию продукции на городских ярмарках и фестивалях, присутствие локальных брендов в зонах высокой туристической активности, а также участие в региональных, федеральных и международных выставочных мероприятиях.
«Наша задача — сделать сочинскую продукцию доступной и узнаваемой для широкого круга потребителей, от жителей курорта до туристов из других регионов и стран. Дорожная карта — это не просто документ, а конкретный план действий. В нем прописаны реальные меры поддержки: от предоставления мест на ярмарках до интеграции брендов в событийную повестку города», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.