Юрист рассказал, чем грозит оплата покупок чужой картой

Оплата товаров или услуг чужой банковской картой может привести к уголовному наказанию вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
По словам специалиста, если владелец карты не давал разрешения на покупку и не знал о списании средств, действия можно квалифицировать как кражу с банковского счёта. Это подпадает под пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ и грозит до шести лет лишения свободы и штрафом до 80 тысяч рублей. Если же списание произошло с применением обмана или злоупотребления доверием, речь может идти о мошенничестве: по статье 159.3 УК РФ максимальное наказание достигает десяти лет.
Мурашкина подчеркнула, что риск ответственности существует независимо от того, карта кого была использована — коллеги, знакомого или родственника. В спорных ситуациях полезно иметь письменное подтверждение разрешения на оплату, например, в переписке.
Юрист добавила, что для возбуждения дела не требуется заявление владельца карты: уголовный процесс может начаться при обнаружении признаков преступления и прекращению за примирением сторон не подлежит.