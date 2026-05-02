В Ростове произошёл очередной прорыв трубы водоканала на улице Орбитальной

В Ростове на улице Орбитальной в очередной раз прорвало трубу городского водоканала. К сожалению, в водоканале не знают о водном потопе, а также об отключениях воды в этом районе донской столицы и о том, когда выполнят ремонтные работы.
Напомним, случившаяся коммунальная авария — не редкость в этом месте. Начиная с 2021 года здесь постоянно топит окрестности, бывали случаи, когда даже тонули машины. Тогда в городском водоканале уверенно заявляли о том, что в этом виноваты сами водители, мол, ставят как попало авто, вот система и не выдерживает давления. А вторая причина -это оживлённый трафик по улице Орбитальной.
Заметим, что во время последнего ремонта на улице Орбитальной заменили шесь метров трубы, которых хватило лишь на три года.