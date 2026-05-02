Россияне на майские праздники едут по регионам, в Беларусь и Абхазию

Такой вывод сделали аналитики маркетингового агентства ORO, опросив тысячу россиян в возрасте от 18 до 65 лет о том, куда они планируют поехать на майские праздники. Результаты соцопроса приводит РИА Новости.
Четверть опрошенных заявили, что в этом году на майских каникулах у них запланировано больше активностей, чем год назад. В основном люди собираются жарить шашлыки на природе, встречаться с родными и друзьями, ездить на дачу, а также заниматься активным отдыхом — ходить в походы или заниматься спортом.
При выборе места для отпуска большинство (64%) полагаются на собственный опыт. Почти 40% ориентируются на советы друзей и близких. На выгодные акции и горящие туры обращают внимание 27% респондентов. Заметно выросла доля тех, кто слушает рекомендации путеводителей и турагентств: сейчас таких 20%, тогда как год назад было лишь 7%.
При планировании поездок по России почти треть участников опроса используют агрегаторы. 29% бронируют жилье через специальные сервисы аренды, 24% — напрямую на сайтах отелей или апартаментов. Услугами турагентств для путешествий внутри страны пользуются 11%.
Если же речь заходит о заграничных поездках, то здесь картина меняется: почти половина (47%) предпочитают обращаться в турагентства. На втором месте агрегаторы — их выбирают 26%. По 19% бронируют жилье напрямую на сайтах отелей или через частных арендодателей.
Директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян отметила, что в компании фиксируют рост интереса к внутреннему туризму. По ее словам, на майские праздники люди все чаще переориентируются на короткие поездки по стране и активнее используют агрегаторы для бронирования.