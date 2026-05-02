Медработники в Ростове получили выплаты после вмешательства прокуратуры

В Ростове-на-Дону защитили права медицинских работников на получение специальных выплат, сообщает Генеральная прокуратура России.
Во время проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что 11 работников ЦРБ имеют право на получение специальной социальной выплаты, так как работают в медкабинетах образовательных учреждений. При этом в соответствующий реестр их не включили, и деньги им не перечисляли.
Сотрудники прокуратуры подали иск. В итоге главного врача больницы обязали устранить нарушения. Работники ЦРБ получили начисления на общую сумму более 280 тысяч рублей.
