В Красноярском крае появится космический научный центр мирового уровня. Об этом в своем канале в «Мах» сообщил губернатор Михаил Котюков. Ранее на федеральном уровне был объявлен конкурс, в котором приняли участие 37 проектов. Их них выбраны только три, в том числе и тот, что был подготовлен учеными края.