В Кировском районе Казани 2 и 3 мая проведут вакцинацию животных

Мобильные ветеринарные пункты откроют в Кировском районе: можно не только привить питомцев от бешенства, но сделать чипирование и регистрацию, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В субботу, 2 мая, прием проведут в поселке Игумново на Лагерной, 109, с 10 до 12 часов. Во второй половине дня, с 14.00 до 16.00, развернут мобильный пункт в Займище — на перекрестке Березовой и Займищенской улиц.
В воскресенье, 3 мая, сделать прививки собакам и кошкам можно будет у школы № 32 в Адмиралтейской слободе — с 10.00 до 12.00.