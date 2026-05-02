На Байкале и водохранилищах Иркутской области навигация откроется 15 мая

На реках Иркутской области навигация началась с 1 мая.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

На Байкале и водохранилищах с 15 мая начнётся сезон навигации для маломерных судов. На реках Иркутской области навигация началась уже с 1 мая. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«На учете в подразделениях Центра государственной инспекции по маломерным судам состоит около 44,5 тысяч маломерных судов», — рассказали в управлении.

Специалисты напомнили, что ещё не все реки очистились ото льда, а в период ледохода передвигаться по реке на лодке нельзя, так как забереги и шуга могут повредить корпус судна и двигатель, а это, в свою очередь, может привести к аварии.

За порядком на реках региона будут следить 30 подразделений группs ГИМС МЧС России, в которые входит 108 сотрудников. В работе будут использовать патрульные катера, машины, квадроциклы и снегоходы.

