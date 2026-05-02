Останки витебчанина, погибшего в 1943 году, нашли в Новгородской области

В болотной почве без доступа кислорода на бронезащите моторного отсека сохранилась надпись краской — 301133. Такой же номер был обнаружен на одном из алюминиевых шпангоутов. Используя эти данные и базу потерь ВВС РККА, созданную Центром современной истории и авиационными исследователями на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ, удалось идентифицировать экипаж. Останки членов экипажа были найдены всего в 70 метрах от места крушения самолета.