Останки витебчанина, погибшего в 1943 году, нашли в Новгородской области

«В ходе весенней экспедиции “Вахта Памяти-2026” поисковым отрядом “Березка” (поселок Кневицы Новгородской области) поискового объединения “Долина” совместно с Центром современной истории в Демянском районе Новгородчины было найдено место падения самолета времен Великой Отечественной войны», — рассказали в Центре.
Там отметили, что по фрагментам крыльевых лонжеронов и броневым листам фюзеляжа удалось сначала установить тип самолета — штурмовик Ил-2. Затем в ходе раскопок на месте катастрофы поисковики смогли найти идентификационные номера.
В болотной почве без доступа кислорода на бронезащите моторного отсека сохранилась надпись краской — 301133. Такой же номер был обнаружен на одном из алюминиевых шпангоутов. Используя эти данные и базу потерь ВВС РККА, созданную Центром современной истории и авиационными исследователями на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ, удалось идентифицировать экипаж. Останки членов экипажа были найдены всего в 70 метрах от места крушения самолета.
«Среди стекол кабины и приборов управления самолетом в парашютных ремнях 83 года лежали пилот Сергей Ковальчук (уроженец Донбасса) и воздушный стрелок Федор Гончаров (уроженец Витебской области Беларуси)», — рассказали в Центре.
Поиски в архивных документах помогли установить, что 4 января 1943 года в 15.00 четверка Ил-2 33-го гвардейского штурмового авиаполка 243-й штурмовой авиадивизии вылетела на боевое задание в северную часть Демянского котла. Установлено, что в период с 15:30 до 15:35 пилоты штурмовали артиллерийские и минометные позиции на краю леса, расположенного в 1,5 км к западу от Радово-Софронково.
«Старший сержант Ковальчук, стрелок Гончаров и сержант Корейша при выходе после атаки цели боевым разворотом влево набрали высоту и потеряны ведущим. С боевого задания не вернулись», — говорится в документе из Центрального архива Минобороны России.
В настоящее время белорусские поисковики занимаются розыском потомков своего земляка.