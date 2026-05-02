Петербуржцам рассказали, с чем не пропустят на шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в этом году в Петербурге пройдет в очном формате. Ожидается, что это будет самое массовое очное шествие в стране. Горожанам рассказали, с какими вещами не пропустят на мероприятие.

Источник: Аргументы и факты

«Речь идёт в первую очередь о пауэрбанках и воде. Портативные зарядки и даже небольшие бутылки с водой могут стать причиной задержки на досмотре — с ними просто не получится пройти в составе колонны», — пояснили в петербургском штабе «Бессмертного полка России».

Как пишет «Петербургский дневник», на шествие не стоит проносить флаги, баннеры и древки (кроме официальной символики акции), а также предметы с политическими надписями. Не нужно брать с собой алкоголь, пиротехнику, аэрозольные баллоны и дроны. Крупная тара, продукты тоже могут стать препятствием для прохода на шествие.