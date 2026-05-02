Смогут ли новые кандидаты подвинуть в Госдуме старую гвардию

Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлила «Единая Россия». Ранее заявлялось, что процедура завершится 30 апреля. Теперь же срок отодвинули на 14 мая. Между тем в Волгоградской области о желании занять депутатское кресло в Госдуме уже заявили 40 человек. Кто намерен представлять интересы региона в федеральном заксобрании — в материале «АиФ-Волгоград».
Старожилы: действующие депутаты не готовы уступить кресла без борьбы.
Среди претендентов в федеральный парламент есть те, кто уже заседает в настоящее время в Госдуме.
47-летний Андрей Гимбатов в ГД с 2021 года. Планирует избираться по Михайловскому одномандатному округу № 86.
На это же место претендует 45-летний Дмитрий Мокшин, начальник отдела по соцполитике Чернышковского района. Побороться с ними за место в ЗАКСе решила безработная Елена Дербенцева, 45-летняя уроженка суровикинской Красной Звезды.
Еще три участника этой гонки — 45-летний Игорь Воробьев, депутат Волгоградской облдумы и директор регионального центра «Воин»; 32-летний Виктор Сагдеев, организатор работы Движения первых в Михайловке; 50-летний Алексей Шарапов, уроженец поселка Волгодонского Калачёвского района, гендиректор компании «Дон-Кадастр».
С того же 2021 года в ГД заседает 62-летний Виталий Лихачёв, прежде он был депутатом Волгоградской облдумы. Выдвинут по Волжскому одномандатному округу № 87.
Конкуренцию ему составит 38-летний Александр Богатырев — главный специалист ПАО «Банк ПСБ». По этому же округу намерена избираться 50-летняя Ольга Анохина — котовчанка работает воспитателем в детсаду Тракторозаводского района Волгограда.
Их соперница — 48-летняя Татьяна Гаруца, уроженка Палласовки и директор Палласовского сельскохозяйственного техникума. Ещё один кандидат — 57-летняя Ирина Паршева. Ее малая родина — посёлок Комсомольский Палласовского района, место работы — Ленинский ДЮЦ, которым она руководит. Претендует на это место и Михаил Порядный, 65-летний уроженец Старополтавского района, глава Черебаевского сельского поселения, своей малой родины.
72-летний Николай Николаев в ГД с 2016 года. Советник в Российской инновационной топливно-энергетической компании, выставил свою кандидатуру по Волгоградскому одномандатному округу № 85.
Ему противостоит 58-летний Андрей Нефёдов — инженер Жирновского подразделения этого же ООО. У избирателей этого же округа решила попытать счастья 36-летняя уроженка Читинской области, глава Большелычакского сельского поселения Фроловского района Ксения Кулешова. Анастасия Онищенко — одновременно выдвинута и по списку. 41-летняя уроженка михайловского хутора Безымянка трудится юристом в Региональном инженерном центре.
Ещё три претендента — 57-летняя Лейла Соколова, уроженка Челябинска, трудится в Камышинском инспекционно-методическом центре. 43-летний Юрий Стрельцов — представитель банка Уралсиб подошел к делу серьезно и не только подробно рассказал о себе, но и записал два видеообращения к избирателям. 60-летний Иван Щербина родился в селе Козловка Руднянского района и возглавляет Козловскую сельскую администрацию, по образованию — педагог.
Старожил Госдумы 69-летний Евгений Москвичёв идет в этот раз по списку.
Вне конкуренции: эксперты считают, что победители уже известны.
У каждого из уже обосновавшихся в Госдуме кандидатов по пять соперников. Однако, как считает политик Михаил Таранцов, который был депутатом федерального парламента второго созыва, шансов нет ни у одного из них.
«Это видимость конкурентной борьбы. Вопрос о том, кто станет депутатом от Волгоградской области будет решаться руководством области и руководством партии в Москве. Возможно, тех, кто заявился на праймериз, выдвинут на какую-то меньшую должность — чиновничью или выборную. Не исключено, что цель в том, чтобы имена этих кандидатов стали известны партийному активу. Но что касается кандидатов в Госдуму, их судьба однозначно будет решаться партийным руководством», — поделился Таранцов с «АиФ-Волгоград».
Такого же мнения придерживается волгоградский активист Эдгар Петросян.
«Уже сейчас можно назвать вероятных победителей, так как ни о какой серьезной конкуренции на выборах кандидатов в кандидаты, а далее и в депутаты говорить мы не можем. Так, по округу Волжского заявился Виталий Лихачев, действующий депутат Госдумы, политик с 20-летним стажем — ему нет достойных конкурентов на округе», — уверен активист.
Михаил Таранцов также считает, что опытный политик не стал бы выдвигать свою кандидатуру, не будучи уверенным в том, что она будет поддержана.
Нет конкурентов и у нефтяника, ТОПового функционера ЛУКОЙЛа Николая Николаева, заявившегося по Волгоградскому округу, не сомневаются эксперты.
В то же время Петросян предполагает, что Андрею Гимбатову может составить конкуренцию депутат Волгоградской облдумы Игорь Воробьев, служивший в 2022—2024 годах в отряде «Бессмертный Сталинград» в должности командира штурмового отделения.
«Не исключено, что кого-то из действующих депутатов заменят, но это не будет связано с эффективностью их работы в федеральном заксобрании, причины в том, как ситуацию видит партийное руководство», — говорит Таранцов.
Новые люди: в числе выдвиженцев в Госдуму — участники СВО.
В числе кандидатур, выдвинутых на праймериз, есть и новые лица из числа участников специальной военной операции на Украине.
45-летний гвардии сержант Денис Акулов в настоящее время служит по контракту с Минобороны РФ как командир отделения ОПтУР и заочно получает высшее образование в Московском технологическом институте. Уроженец Волгограда воспитывался в интернате, окончил Новоаннинское ПУ-16. В Госдуму надеется попасть по списку.
52-летний Сергей Земцов — пенсионер. У него богатая биография. Работать он начал с 14 лет, 42 года был водителем грузовиков на животноводческом комплесе, затем окончил ВГПИ как историк, работал учителем, а с началом СВО подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отработал, по его словам, «за ленточкой» до конца мая 2023 года. Воспитывает 5-летнего сына.
44-летний уроженец Саратова Александр Иванищев — военнослужащий войсковой части 95396. Прежде работал чиновником и был успешным «молодогвардейцем».
24-летний волгоградец Алексей Калмыков — командир разведывательного расчёта беспилотной авиации, из образования у него только Большеивановская СОШ Иловлинского района.
31-летний Александр Ковалёв — комвзвода в воинской части 11739, выпускник Михайловской военной артиллерийской академии по специальности «инженер» и РАНХиГС.
47-летний уроженец Среднеахтубинского района Николай Летуновский — ветеран боевых действий, а ныне — инженер волжского «Волгабаса».
27-летний Артём Пахомов — уроженец Узбекистана, вырос в многодетной семье, учился в Дубовоовражной школе, выпускник индустриального техникума, с 2023 года служит рядовым в зоне СВО.
36-летний Александр Шорин — командир отделения управления в/ч 65384, выпускник ВолГАУ.
Списочники: кого прицепят к «паровозу».
В список также включены кандидаты, у которых объективно нет никаких шансов занять кресло в федеральном заксобрании.
Это 42-летний Антон Васюков — представитель РЖД, машинист-инструктор локомотивных бригад с двумя высшими образованиями и его коллега 38-летний Сергей Николаев — машинист электровоза депо Волгоград-Пассажирское.
52-летняя Анна Кузнецова из Волжского — специалист Европейской подшипниковой компании. 24-летняя уроженка Ростовской области Надежда Галлямова трудится на культурной ниве — воспитывает молодёжь центре «Планета молодых».
39-летний Владимир Поляков — индивидуальный предприниматель, выпускник архитектурно-строительного университета, координатор Национально-освободительного движения (НОД), уже пытался попасть во власть — в 2019 он выдвигался на пост губернатора. Еще одна ИП — 53-летняя Татьяна Романова, выпускница ВолГУ.
48-летняя волгоградка Викитория Клюшина — самозанятая. 49-летняя Таисия Колдашева — санитар второй областной психбольницы. 62-летняя Светлана Бармина — пенсионерка.
64-летняя Галина Лебедева — директор школы имени Гагарина в городе Фролово.30-летняя Юлия Смольнякова — специалист ВолгГМУ. 53-летняя Светлана Соломина, уроженка Быково, работает в центре соцзащиты в родном районе. 55-летний Сергей Чупрахин где родился, там и пригодился — трудится директором в Новоаннинском центре соцобслуживания населения.
«Ожидается, что по списку “паровозом” пойдёт брянский функционер с московской пропиской, который больше десяти лет в волгоградском регионе на заработках, но эта история уже будет мимо праймериз. В то же время волгоградцы Владимир Плотников и Ирина Гусева заявились на праймериз по Брянской и Кемеровской областям», — делится прогнозами Эдгар Петросян.
Кто на новенького: на освободившееся место в облдуме претендуют 6 кандидатов.
45-летний Алексей Волоцков в настоящее время является депутатом Госдумы, однако заявил свою кандидатуру на выборах в Волгоградскую облдуму — на место, освободившееся после ухода Станислава Короткова.
На это же кресло претендуют 42-летний Алик Ахлиманов, директор компании «Волгоинвест»; 23-летний Егор Бызов, студент ВолГУ, «молодогвардеец» и руководитель секретариата регионального молодежного парламента.
Ещё три претендента на освободившееся кресло — 42-летняя Юлия Доценко, главный инженер компании «Поволжское деловое партнёрство», 45-летний директор СК «ВолгоСтройКомплекс» Василий Никулин и 22-летний участник СВО Александр Черкасов.