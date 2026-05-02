Что за конкурс снимков весенней природы объявил «АиФ» — НП"?

Читатели делятся кадрами, газета ждёт ваши фото пробуждающейся природы.
В дендрарии Красноармейского района просыпается природа и активничают белки.
Снимки, представленные здесь, прислал читатель «АиФ» — Нижнее Поволжье" Михаил Богданов.
«Очень любим с семьёй приезжать в этот дендрарий на юге Волгограда, — рассказал он. — Пока, к сожалению, ещё прохладно, природа только набирает силу, и всё равно здесь уже много цветущих растений, есть чем полюбоваться. А детей, конечно, больше всего привлекают белки, их в дендрарии всё больше и больше! Очень весёлые и дружелюбные зверьки».
Благодаря фото Михаила и вы, уважаемые читатели, можете полюбоваться зелёным убранством дендрария. Предлагаем вам поделиться снимками пробуждающейся природы с нашими читателями — ведь сейчас вокруг так красиво! Присылайте в газету свои фотографии расцветающей весны, чтобы мы могли заглянуть в самые разные природные уголки нашей большой области. Заодно расскажите о месте, где живёте, — и так мы создадим весенний портрет нашего цветущего южного региона. Ждём ваших снимков по адресу редакции — обычному: Волгоград, улица Наумова, 9, офис 216, или электронному: aif_office@mail.ru.