Ученые высказались о магнитных бурях из-за накрывшего Землю облака плазмы из корональной дыры на Солнце

На Земле 2 и 3 мая ожидаются магнитные бури из-за накрывшего Землю облака плазмы из корональной дыры на Солнце. Подробнее белорусам и другим жителям планеты рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, в пятницу, 1 мая, планету накрыло облако плазмы из корональной дыры на Солнце. Поток частиц воздействовал на Землю около двенадцати часов, в результате чего индексы колебаний магнитного поля стали желтыми. Однако до настоящей магнитной бури не дошло. К вечеру пятницы показатели стабилизировались и вернулись в зеленую зону.
На данный момент учеными наблюдаются семь активных областей на видимой стороне Солнца с постепенно нарастающей энергией. При этом за последние сутки на звезде увеличилось количество вспышек слабого класса, а событие в одной области достигло опасного уровня М.
Ученые предполагают, что 2 и 3 мая магнитное поле Земли будет оставаться стабильным. Но легкие возмущения возможны в воскресенье, 3 мая. Таким образом, метеозависимым людям не стоит волноваться на выходных, но к их концу не лишним будет последить за своим самочувствием.
Ранее мы писали, что белорусы смогут предсказывать магнитные бури.
Еще ГАИ заранее сказала, где Минск станет в пробках 2 мая.