Ученые высказались о магнитных бурях из-за накрывшего Землю облака плазмы из корональной дыры на Солнце

Так, в пятницу, 1 мая, планету накрыло облако плазмы из корональной дыры на Солнце. Поток частиц воздействовал на Землю около двенадцати часов, в результате чего индексы колебаний магнитного поля стали желтыми. Однако до настоящей магнитной бури не дошло. К вечеру пятницы показатели стабилизировались и вернулись в зеленую зону.