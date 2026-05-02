Лимоны в Ростовской области за год подорожали на 30,6%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области лимоны в среднем за год подорожали на 30,64%. Такой вывод можно сделать на основе показателей, зафиксированных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Средняя стоимость килограмма лимонов в марте 2026 года составляла 255,56 рубля. При этом феврале ценники были почти на 5 рублей выше — 260,32 рубля за килограмм.

Для сравнения, в 2025 году лимоны продавались по 195,61 рубля в марте и по 184,15 рубля в феврале.

