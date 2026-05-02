Около 4 тыс. жителей САО, СВАО и СЗАО получили жилье по реновации в январе — марте

На севере, северо-западе и северо-востоке столицы документы на квартиры по программе реновации с января по март этого года оформили почти 4 тыс. человек из 104 старых домов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Curated Lifestyle

«В I квартале 2026 года по программе реновации договоры на равнозначное жилье в трех округах Москвы — Северном, Северо-Западном и Северо-Восточном — заключили около 4 тыс. человек из 104 старых домов. На севере с января по март наиболее активно оформляли документы на квартиры участники переселения из района Коптево — их число достигло почти 1,3 тыс. горожан. На северо-востоке столицы большинство новых правообладателей проживает в Алтуфьевском районе — свыше 500 человек, а на северо-западе — в Южном Тушино, где новые квартиры получили около 510 москвичей. Город предоставил будущим новоселам жилье с готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.

Жилые комплексы для переселения участников программы реновации возводятся в районах с развитой инфраструктурой и по возможности рядом с расселяемыми домами. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины, предприятия сферы услуг и городские организации. Пока идет заселение, в новостройках работают центры информирования, в которых специалисты департамента городского имущества помогают участникам программы реновации оформить документы на выделенное городом жилье.