В Сочи специалисты оценили чистоту морской акватории после ЧП в Туапсе

«Свежие фото из Лазаревского района подтверждают: акватория абсолютно чиста», — говорится в сообщении.
Уточняется, что каждый день экологическую обстановку проверяют 30 специалистов.
Береговую линию патрулируют сотрудники районных администраций, муниципального департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжей.
Тем временем в морской акватории наблюдение проводят патрульные суда госинспекции по маломерным судам МЧС России.
