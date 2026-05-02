МИД: Для казахстанских паломников в Мекке и Медине будет действовать льготная программа

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между музеем в лице эксклюзивного оператора, компании Al-Salam Company (ASC), и генеральным консульством РК.
В ходе церемонии генеральный менеджер компании-оператора музея Al-Salam Company Файез Кансара подчеркнул, что Казахстан стал первой страной, с которой музей заключил подобное соглашение.
В соответствии с подписанным документом достигнута договоренность о введении специальной льготной программы для граждан Республики Казахстан, предусматривающей предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации.
«Инициатива распространяется на филиалы Музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства, развитию совместных культурно-просветительских инициатив, а также продолжению рабочей координации с целью повышения качества обслуживания и расширения возможностей для казахстанцев, посещающих королевство.