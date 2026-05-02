В Коми школьники познакомились с работой местной радиостудии

Каждый участник записал свой аудиоролик: прочитал текст, попробовал себя в роли ведущего и создал мини-подкаст.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсия в радиостудию медихолдинга «МузМир» для школьников состоялась в Республике Коми в ходе Всероссийской профориентационной недели проекта «Больше, чем работа». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Школьники увидели, как диджеи создают настроение в эфире, а звукорежиссёры работают с аудиодорожками, добиваясь чистого и сбалансированного звука. Им рассказали, из каких элементов складывается качественный эфир и сколько труда стоит за каждой песней или новостью. Кроме того, каждый участник записал свой аудиоролик: прочитал текст, попробовал себя в роли ведущего и создал мини-подкаст.

Также дети узнали историю радио — от первых сигналов до мощного инструмента общения, который объединяет миллионы людей. Такие экскурсии дают ребятам возможность познакомиться с реальными рабочими процессами, пообщаться с профессионалами и понять, какая сфера им действительно близка.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.