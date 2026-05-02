В школе олимпийского резерва города Березники в Прикамье обновят манеж

Школа олимпийского резерва «Темп» в городе Березники Пермского края получит обновленный спортивный манеж в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Завершение ремонта запланировано в третьем квартале этого года, сообщили в городской администрации.
«С середины апреля приступили к капитальному ремонту легкоатлетического манежа. Предстоит снос существующих виражей и снятие старого покрытия. В лотках под полом заменим трубы отопления и водоснабжения. Выполним новую конфигурацию виражей и уложим современное покрытие, сертифицированное Международной федерацией легкой атлетики», — рассказал глава города Алексей Казаченко.
Ежедневно манеж посещают не менее 500 человек. На время ремонта нагрузку перераспределили по другим учреждениям. Акробаты будут тренироваться в спортивном зале бассейна «Кристалл», а легкоатлеты и воспитанники отделения пожарно-спасательного спорта — на городском стадионе «БАрС».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.