Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Одессе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 2 тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» прошли шествием с баннером «Одесса. Помним» и возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу у бывшего посольства Украины в Москве активисты совместно с участниками тех событий и ветеранами СВО провели акцию «Одесса. Помним» по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов. В рамках акции активисты прошли шествием с баннером «Одесса. Помним», после чего выложили из свечей слово «Помним» и возложили цветы к портретам жертв трагедии.
«Мы всегда приходим 2 мая сюда и на улицы других крупных городов России — огромное количество городов подключаются к этой акции. Мы выкладываем из свечей слово “Помним” и вспоминаем те трагические события в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Он отметил, что активисты уже в 11-й раз организовывают акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
«Мы будем проводить эти акции до тех пор, пока все виновные в этом ужасном преступлении не будут наказаны», — подчеркнул Демидов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников «майдана» стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших — люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.