В подмосковном Раменском запустят производство пластиковых вилок для лапши

Единственный в России дистрибьютер корейской компании «Доширак Коя» откроет новую производственно-складскую площадку в Раменском округе Подмосковья, что отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Там будут выпускать одноразовые пластиковые вилки для лапши быстрого приготовления, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Под производство отведут почти 6 тыс. кв. м, при этом 1,5 тыс. займет помещение загрузки сырья, а еще почти 3 тыс. — пространство отгрузки готового товара. На предприятии будут выпускать свыше 134 тысяч тонн продукции в год.
Возведение объекта началось в сентябре прошлого года, на сегодняшний день здание готово на 45%. На данном этапе подрядчик устанавливает ограждающие конструкции и монтирует внутренние инженерные системы. Завершить работы и ввести производство в эксплуатацию планируют в ноябре будущего года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.