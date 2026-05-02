Более 12,5 тысячи выпускников готовятся к ЕГЭ в Нижегородской области

Экзамены пройдут под строгим контролем и по единым правилам.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области обсудили подготовку к государственной итоговой аттестации — в этом году ЕГЭ планируют сдавать более 12,5 тысячи одиннадцатиклассников, а ОГЭ — свыше 34,5 тысячи девятиклассников. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своём MAX-канале.

На совещании обозначили главные приоритеты — чёткий порядок, безопасность и открытость всех процедур. Особый акцент сделали на понятности всех этапов экзамена — от входа в пункт до получения результатов. Все алгоритмы заранее доводятся до школьников, родителей и организаторов. Как подчеркнул Михаил Пучков, ключевая задача — обеспечить комфорт и честность, а также оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

В первых числах мая система должна быть полностью готова. Для этого по всем пунктам уже разосланы инструкции действий. А 14 мая школьники смогут пройти тренировочный ЕГЭ, чтобы привыкнуть к процедуре и снизить стресс перед основным этапом.