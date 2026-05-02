297 кг подозрительной плодоовощной продукции изъято из оборота в Нижегородской области

36 партий плодоовощной продукции общим весом 297 кг, не соответствующей установленным требованиям, изъято из оборота в Нижегородской области по итогам первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
В 0,4% проб были выявлены нарушения по санитарно-химическим показателям.
При это в исследованных пробах не обнаружено нарушений по микробиологическим и паразитологическим показателям, ГМО и радиоактивных веществ.
Напомним, ранее в регионе изъяли из оборота почти 30 кг небезопасных кондитерских изделий и хлеба.