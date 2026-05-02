Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области прошел форум «Крылья Победы»

Мероприятие объединило более 2,5 тыс. студентов колледжей и техникумов.

Источник: Национальные проекты России

Форум «Крылья Победы» проходил с 14 по 17 апреля в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие объединило более 2,5 тыс. студентов колледжей и техникумов. На форуме они практиковались в управлении беспилотными авиасистемами, участвовали в гонках на дронах и мастер-классах, а также встретились с представителями оборонной отрасли.

Кроме того, на форуме были представлены современные беспилотники, симуляторы полетов и оборудование для 3D-печати запчастей. Свои разработки продемонстрировали ведущие организации региона, включая оборонно-спортивные центры, академию МВД и воинские подразделения. Также Волгоградский технический колледж показал возможности своего центра практической подготовки специалистов БПЛА.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

