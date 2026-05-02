В Волгоградской области прошел форум «Крылья Победы»

Форум «Крылья Победы» проходил с 14 по 17 апреля в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие объединило более 2,5 тыс. студентов колледжей и техникумов. На форуме они практиковались в управлении беспилотными авиасистемами, участвовали в гонках на дронах и мастер-классах, а также встретились с представителями оборонной отрасли.
Кроме того, на форуме были представлены современные беспилотники, симуляторы полетов и оборудование для 3D-печати запчастей. Свои разработки продемонстрировали ведущие организации региона, включая оборонно-спортивные центры, академию МВД и воинские подразделения. Также Волгоградский технический колледж показал возможности своего центра практической подготовки специалистов БПЛА.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.