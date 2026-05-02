Три четверти россиян смотрели фильмы о Гарри Поттере, книги читали лишь треть — опрос

Женщины увлечены миром волшебников заметно сильнее мужчин.

Источник: Клопс.ru

Фильмы о Гарри Поттере смотрели 74% россиян, тогда как книги читали только 31%. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

Исследование приурочено к Международному дню Гарри Поттера, который отмечается 2 мая. Опрос показал, что интерес к вселенной магии у россиян зависит от возраста: среди людей младше 35 лет фильмы видели 87%, а книги читали 45%. В группе старше 45 лет эти показатели снижаются до 61% и 17% соответственно.

Женщины увлечены миром волшебников заметно сильнее мужчин: 38% прочитали книги и 75% смотрели фильмы, среди мужчин — 24% и 72%. Уровень образования также влияет на вовлечённость: книги читали 30% респондентов с высшим образованием и 24% со среднем профессиональным. При этом фильмы смотрели примерно одинаковая доля — 74% и 72%.

Опрос проводился с 14 по 27 апреля.

Премьера сериала по вселенной Гарри Поттера состоится в начале 2027 года.