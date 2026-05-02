МЧС предупредило самарцев о штрафах за костры и мангалы на майских выходных

В Самарской области на майские праздники ввели особый противопожарный режим. Спасатели напомнили жителям, что сейчас нельзя жечь костры и траву, выбрасывать мусор в огне и заниматься любыми другими работами, которые могут привести к пожару. Под запрет попали даже мангалы и любые приспособления для готовки на углях. Это касается лесов, соседних с ними территорий и участков рядом с сельхозземлями.