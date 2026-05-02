В Ульяновске приступили к благоустройству Центрального пляжа

Большой открытый бассейн на Центральном Волжском пляже считается одним из самых больших в России. Его площадь — около 3 тыс. кв. метров, что вмещает одновременное купание примерно 200 человек. По словам мэра, развитие этой территории будет продолжено и в следующем году — в порядок приведут два оставшихся бассейна.