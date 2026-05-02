В Ульяновске приступили к благоустройству Центрального пляжа

Центральный пляж Ульяновска обновят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Этот объект в ходе голосования поддержали свыше 13 тыс. горожан, сообщили в «Агентстве стратегического консалтинга».
Согласно задумке, на территории зоны отдыха планируют обустроить тротуары, удобные подходы и новое безопасное покрытие вокруг бассейна, а также установить душевые, современные модульные туалеты и открыть комнаты матери и ребенка. Масштабное благоустройство пляжа началось с реконструкции большого бассейна.
«Проверил ход работ на объекте. Подрядчики демонтируют старую облицовку чаши бассейна, убирают покрытие лестниц для спуска в воду и другие бетонные конструкции. Также ведется подготовка к замене сетей водоснабжения и водоотведения. Задействована бригада из 10 рабочих и необходимая спецтехника. Поставил задачу строителям закончить все запланированные преобразования к началу июня, когда в городе откроется купальный сезон», — рассказал глава Ульяновска Александр Болдакин.
Большой открытый бассейн на Центральном Волжском пляже считается одним из самых больших в России. Его площадь — около 3 тыс. кв. метров, что вмещает одновременное купание примерно 200 человек. По словам мэра, развитие этой территории будет продолжено и в следующем году — в порядок приведут два оставшихся бассейна.
Напомним, что очередное Всероссийское онлайн-голосование за концепции благоустройства общественных пространств проходит с 21 апреля по 12 июня. Ульяновцы будут выбирать концепции преображения Центрального пляжа, сквера «Династия» и территории, прилегающей к Ленинскому мемориалу, в том числе бульвара Пластова. Их реализуют по нацпроекту уже в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.