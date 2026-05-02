Дешевые операции по пластике груди стали делать в одном из райцентров Беларуси

В одном из белорусских районных центров стали делать пластику груди — дешевле чем в Минске, пишет «Мiнская праўда».
Так, первую операцию по увеличению груди провели в Борисовском перинатальном центре. Борисовский роддом стал первым перинатальным центром в Минской области, осваивающим эстетическую пластику на своей базе, и провел аугментационную маммопластику.
Отмечается, что некоторые белоруски приезжают в Борисов за операциями и липосакцией даже из Минска, потому что в райцентре это дешевле.
Операции выполняет пластический хирург Юрий Рубцов, который уже с 2017 года последовательно развивает это направление в Борисове.
— Сейчас запустили платные услуги в разрезе пластической хирургии. Практически весь спектр можем здесь оказывать: грудь, живот, липосакции, блефаропластики, коррекцию деформирующих рубцов, — рассказал доктор.
Одну зону оценивают в 1200 белорусских рублей, что дешевле, чем в Минске.
