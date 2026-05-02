В Калязине Тверской области открылся музей экспонатов советской эпохи

Новый музей «РетроГараж», на площадке которого собраны экспонаты советской эпохи, начал работу в городе Калязине Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Создание туристических локаций в субъектах России отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«РетроГараж» станет точкой притяжения для жителей и гостей Калязина, включенного в 2026 году в знаменитый национальный маршрут «Золотое кольцо России». В музее через различные предметы советской эпохи гости могут перенестись в свое детство или детство своих родителей, бабушек и дедушек.
В основе экспозиции — машины и мотоциклы: легендарные «Москвич», «Волга», «Запорожец», «Урал» и «Иж». Большая коллекция мини-моделей автомобилей передана музею семьей Старшиновых из деревни Панкратово. На стеллажах расположены и другие свидетели советской эпохи: музыкальное, радио- и фотооборудование, часы, техника, книги, предметы быта.
Представлен летный стенд в честь Калязинского машиностроительного завода — филиала компании «МиГ», который работает в городе уже более 55 лет. Посетители могут ознакомиться с экспонатами, посвященными советской авиации, костюмами летчиков, информацией о калязинцах-героях.
В дальнейшем планируется наполнять музей новыми экспонатами, открывать стенды для молодежи, развивать прилегающую территорию, где сейчас находится ретротехника, ожидающая реставрации.
