В Хабаровске семилетний мальчик на роликах погиб под колёсами авто

Сегодня около 17 часов в Хабаровске на дворовой территории дома 8 по улице Войкова произошёл наезд на ребёнка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель автомобиля Changan двигался по двору и допустил наезд на мальчика 2018 года рождения. Ребёнок катался на роликовых коньках. С тяжёлыми травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Водитель остался на месте, его опрашивают следователи. Госавтоинспекция обращается к водителям: «С наступлением тёплого сезона во дворах гуляют дети! Соблюдайте предельную осторожность, скоростной режим, убедитесь в безопасности движения, не отвлекайтесь от управления транспортным средством. Берегите детей!».
