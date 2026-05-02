В Севастополе состоялся выездной семинар для учителей биологии

Четвертый экологический выездной семинар-практикум для учителей биологии состоялся в Севастополе в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении природных ресурсов и экологии города.
Мероприятие было организовано на территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи». Семинар был посвящен особо охраняемым природным территориям (ООПТ) как образовательному ресурсу в экологическом просвещении и воспитании. Участники узнали о растительном и животном мире заказника и ООПТ Севастополя.
Также они изучили формы и методы работы с детьми по природоохранной деятельности. Кроме того, педагоги посетили экскурсию по Большой Севастопольской тропе и познакомились с реликтовой природой региона.
«Центр эколого-натуралистического творчества ежегодно в марте проводит для учителей биологии и педагогов дополнительного образования выездной семинар-практикум. Со специалистами экологами мы проводим практикум на особо охраняемых природных территориях нашего региона. Это уже четвертый выездной семинар, на котором педагоги знакомятся с флорой и фауной заповедных территорий», — отметила методист центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Вера Кожух.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.