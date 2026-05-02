К летнему сезону в Севастополе подготовят 26 пляжей

На большинстве пляжей водолазы уже обследовали морское дно в прибрежной зоне.

Источник: Комсомольская правда

Севастопольские пляжи готовят к курортному сезону. Все операторы заключили договоры на анализ воды и песка. Половина из них уже отправила образцы на исследование. Четверть операторов подала декларации в ГИМС МЧС России, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Водолазы уже осмотрели дно большинства пляжей в прибрежной зоне, но перед началом сезона проведут повторное обследование. Безопасность отдыхающих обеспечат опытные матросы-спасатели. Большая часть организаторов уже договорились об их обучении.

Кроме того, специалисты работают над улучшением инфраструктуры. Они ремонтируют и красят скамейки, раздевалки, душевые, а также выравнивают пляжное покрытие.

Один из городских пляжей, Солдатский, готов к сезону уже на 80%. Сейчас на нем выравнивают берег и подсыпают песок. Сотрудники оператора красят навесы, урны и лавочки. Перед началом сезона обновят покрытие перил и пригласят специалиста для обновления рисунка на волнорезе.

