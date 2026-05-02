В Череповце на территории Березовой рощи собрали 5 контейнеров мусора

Пять больших контейнеров мусора собрали на территории Березовой Рощи в городе Череповце Вологодской области в ходе субботника. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Участниками экологической акции стали около 150 школьников, студентов колледжей и вузов, экоактивистов, представителей спасательной службы и другие жители. В ходе субботника состоялся флешмоб под песню «Череповец — город мечты». Волонтеры собрали десятки мешков с бытовым мусором, крупногабаритные ветки и большое количество старых покрышек, которые часто становятся проблемой для городских зеленых зон.
С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы города Николай Сальников, депутат Череповецкой городской Думы Дмитрий Калюков и председатель отделения движения «Экосистема» в Вологодской области Андрей Гуляев. Они отметили важность таких инициатив для сохранения экологии и укрепления сообщества.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.