ФК «Динамо» (Махачкала) и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

ФК «Динамо» (Махачкала) и ФК «Ростов» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра началась в 14 часов по московскому времени. Напомним, команды играют в Каспийске.
ФК «Динамо» (Махачкала): 27 Волк, 24 Аларкон, 99 Алибеков, 22 Аззи, 71 Джапо, 6 Мубарик, 16 Мрезиг, 47 Глушков, 77 Сундуков, 10 Джавад, 7 Мастури.
Запасные: Карабашев, Магомедов Т., Кагермазов, Сандрачук, Шихалиев, Джабраилов, Ашуров, Зинович, Мешид, Ражаб, Сердеров, Агаларов.
ФК «Ростов»: 1 Ятимов, 3 Сако, 4 Мелехин, 40 Вахания (к), 78 Чистяков, 8 Миронов, 9 Мохеби, 10 Щетинин, 62 Комаров, 7 Роналдо, 99 Сулейманов.
Запасные: Мокроусов, Одоевский, Прохин, Семенчук, Игнатов, Лангович, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Голенков, Шамонин.
