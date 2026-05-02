Вебинар по вопросам земли и имущества проведут в Подмосковье

В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые земельные услуги, которые вызывают наибольший интерес у заявителей. Участники смогут задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов. Вебинары будут посвящены видам земельных услуг, в числе которых выдача разрешений на использование земельных участков и размещение объектов, выписки из реестра муниципальной собственности, информация об объектах недвижимости для сдачи в аренду, перевод земель из одной категории в другую.