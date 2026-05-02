Вебинар по вопросам земли и имущества проведут в Подмосковье

На вопросы жителей ответят сотрудники регионального министерства имущественных отношений.

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает серию обучающих вебинаров в поддержку нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» для жителей и представителей бизнеса. Следующая встреча по вопросам земли и имущества состоится 6 мая в 13:00, сообщили в министерстве.

«Вебинары — это эффективный инструмент для взаимодействия с гражданами и предпринимателями. Мы подробно разбираем самые востребованные государственные услуги, рассказываем о типовых ошибках при подаче документов и причинах отказов», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

В прямом эфире сотрудники министерства разберут ключевые земельные услуги, которые вызывают наибольший интерес у заявителей. Участники смогут задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов. Вебинары будут посвящены видам земельных услуг, в числе которых выдача разрешений на использование земельных участков и размещение объектов, выписки из реестра муниципальной собственности, информация об объектах недвижимости для сдачи в аренду, перевод земель из одной категории в другую.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг, перейти в раздел «Земля», выбрать интересующую государственную или муниципальную услугу Минимущества. В разделе «Мероприятия» нажать кнопку «Перейти» и пройти регистрацию, указав свое имя и адрес электронной почты. Трансляция будет проходить на платформе webconf.mosreg.ru.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.