В центре Калининграда ограничивают движение самокатов на майские праздники

Операторы должны освободить территории от СИМ за 12 часов до закрытия движения.

В центре Калининграда на весь период майских праздников вводятся ограничения на передвижение по улицам. Они начнут действовать в 14:00 2 мая и продлятся до 15:00 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«С 14:00 2 мая до 15:00 9 мая на многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — пояснили в мэрии.

На время проведения репетиций Парада Победы и самого Парада также будут запрещены передвижение, остановка и стоянка для всех СИМ. Запрет будет действовать:

2 мая — с 19:00 до 24:00;

5 мая — с 19:00 до 24:00;

7 мая — c 09:00 до 13:00;

8 мая — c 09:00 до 13:00;

9 мая — с 07:00 до 23:00.

«Операторы средств индивидуальной мобильности обязаны обеспечить освобождение территории проведения праздничных мероприятий от СИМ за 12 часов до закрытия движения», — добавили горвласти.

Изображение: администрация Калининграда.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
