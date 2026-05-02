Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси милиция взяла на контроль посещаемость у определенных студентов

Прокуратура указала на плохой контроль за посещаемостью среди студентов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД сказало, посещаемость каких студентов и учащихся взяли на особый контроль в Беларуси. Подробнее рассказали в телеграм-канале УВД Гомельского облисполкома.

Так, правоохранители обратили внимание на занятость студентов, которые пропускают занятия. При этом представители правоохранительных органов, вузов и других служб больше всего заинтересованы, чем занимаются иностранцы, когда приезжают в Беларусь.

К слову, за 2025 год подразделениями по гражданству и миграции ОВД Гомельщины были зарегистрированы 8971 иностранец, из которых подавляющее большинство получили разрешение на временное проживание. Для учебы иностранцы в основном выбирали Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В 2025 году в него поступили 1606 иностранных граждан. Но при этом к некоторым иностранным студентам возникают вопросы.

— Приехали якобы учиться, но фактически занимаются трудовой деятельностью, — прокомментировал заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко.

Кроме того, зачастую многие учреждения не имеют полной и достоверной информации о гражданстве, статусе и законных представителях своих несовершеннолетних студентов-иностранцев, которых в вузах области обучается более 1000 человек.

Однако вузы плохо контролируют посещаемость. А выборочная проверка одного из университетов выявила серьезные недочеты в контроле за иностранными студентами. Было установлено, что учет посещаемости учебных занятий организован ненадлежащим образом, и отметки об отсутствии в журналах фиксируются не всегда. Поэтому студентов взяли на контроль.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше