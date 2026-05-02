В Беларуси милиция взяла на контроль посещаемость у определенных студентов

МВД сказало, посещаемость каких студентов и учащихся взяли на особый контроль в Беларуси. Подробнее рассказали в телеграм-канале УВД Гомельского облисполкома.
Так, правоохранители обратили внимание на занятость студентов, которые пропускают занятия. При этом представители правоохранительных органов, вузов и других служб больше всего заинтересованы, чем занимаются иностранцы, когда приезжают в Беларусь.
К слову, за 2025 год подразделениями по гражданству и миграции ОВД Гомельщины были зарегистрированы 8971 иностранец, из которых подавляющее большинство получили разрешение на временное проживание. Для учебы иностранцы в основном выбирали Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В 2025 году в него поступили 1606 иностранных граждан. Но при этом к некоторым иностранным студентам возникают вопросы.
— Приехали якобы учиться, но фактически занимаются трудовой деятельностью, — прокомментировал заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко.
Кроме того, зачастую многие учреждения не имеют полной и достоверной информации о гражданстве, статусе и законных представителях своих несовершеннолетних студентов-иностранцев, которых в вузах области обучается более 1000 человек.
Однако вузы плохо контролируют посещаемость. А выборочная проверка одного из университетов выявила серьезные недочеты в контроле за иностранными студентами. Было установлено, что учет посещаемости учебных занятий организован ненадлежащим образом, и отметки об отсутствии в журналах фиксируются не всегда. Поэтому студентов взяли на контроль.