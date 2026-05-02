Три блочно-модульные котельные построены в Волгограде

Две котельные общей мощностью 10,9 МВт — на улице Кубанской, 4а, и улице Балонина, 2 В, — построены вместо выведенной из эксплуатации котельной спорткомплекса «Динамо». Они обеспечат теплоснабжением две 23-этажки и один 25-этажный дома.