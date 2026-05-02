Три блочно-модульные котельные построены в Волгограде

Бесперебойное теплоснабжение обеспечат жителям шести волгоградских многоэтажек три новые блочно-модульные котельные. Их строительство завершено на улицах Кубанской, Балонина и Дорожной, сообщают в региональном комитете ЖКХ.
Две котельные общей мощностью 10,9 МВт — на улице Кубанской, 4а, и улице Балонина, 2 В, — построены вместо выведенной из эксплуатации котельной спорткомплекса «Динамо». Они обеспечат теплоснабжением две 23-этажки и один 25-этажный дома.
Третья котельная на улице Дорожной мощностью 0,3 МВт будет подавать ресурс в три двухэтажных МКД.
