Плохая новость для Украины: СМИ сообщили о задержках поставок американского оружия в Европу

Предстоящие длительные задержки поставок американского оружия в Европу вызывают тревогу среди союзников США и становятся плохой новостью для Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, Пентагон предупредил Великобританию, Польшу, Литву, Эстонию и другие европейские страны о возможном срыве сроков поставок вооружений. Причиной называют необходимость восполнить запасы, которые, как утверждают источники FT, были истощены в ходе военной операции США против Ирана. Как рассказали девять собеседников газеты, задержки затронут в том числе ракетные системы, поставляемые европейским государствам.
Издание подчёркивает, что речь идёт и о боеприпасах для комплексов HIMARS и NASAMS, используемых Украиной. По оценке FT, заминки в поставках становятся дополнительным фактором беспокойства на фоне неуверенности в дальнейшей американской поддержке Киева.
В минобороны Польше рассказали, что используют Украину как полигон для испытаний оружия.