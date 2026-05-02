Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области высадили деревья в ходе акции «Сад памяти»

Саженцы лесных культур высадили на площади 1,2 га.

Источник: Национальные проекты России

Саженцы лесных культур высадили на площади 1,2 га в Курском районе Курской области в ходе акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

В мероприятии принимали участие около 20 человек — это сотрудники областного минприроды и студенты Курского филиала московского финансового университета.

«Принять участие в акции может любой желающий. В этом году мероприятия, проведенные в Курской области, будут появляться на интерактивной карте уже после их проведения. Это связано, в первую очередь, с безопасностью людей и действующими режимами КТО и ЧС федерального характера», — напомнил заместитель министра природных ресурсов Курской области Дмитрий Репринцев.

Напомним, что вы также можете самостоятельно провести мероприятие, а затем отметить его на интерактивной карте. Перечень локаций и даты высадок будут размещены на сайте сад-памяти.рф. Для участия в акции необходимо оставить свою заявку по ссылке.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.