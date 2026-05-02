В Курской области высадили деревья в ходе акции «Сад памяти»

Саженцы лесных культур высадили на площади 1,2 га в Курском районе Курской области в ходе акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
В мероприятии принимали участие около 20 человек — это сотрудники областного минприроды и студенты Курского филиала московского финансового университета.
«Принять участие в акции может любой желающий. В этом году мероприятия, проведенные в Курской области, будут появляться на интерактивной карте уже после их проведения. Это связано, в первую очередь, с безопасностью людей и действующими режимами КТО и ЧС федерального характера», — напомнил заместитель министра природных ресурсов Курской области Дмитрий Репринцев.
Напомним, что вы также можете самостоятельно провести мероприятие, а затем отметить его на интерактивной карте. Перечень локаций и даты высадок будут размещены на сайте сад-памяти.рф. Для участия в акции необходимо оставить свою заявку по ссылке.
