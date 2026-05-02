В городе Далматово Курганской области откроют новое музейное пространство

Новое музейное пространство — «Дом купца» — появится в городе Далматово Курганской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Туристический объект позволит сохранить уникальное историческое наследие и сделать округ более привлекательным для путешественников, сообщили в администрации Далматовского района.
В центре внимания — дом зажиточного крестьянина Ивана Молодцова, жившего в начале XX века. Молодцов занимался извозом, держал лошадей, вел активную хозяйственную деятельность. Несмотря на то, что формально он не состоял в купеческой гильдии, его образ жизни и вклад в развитие Далматово были типичны для купечества того времени. Теперь этот дом станет символическим пространством, олицетворяющим историю местных предпринимателей.
В новом музейном пространстве планируется представить истории купеческих семей Далматово, их быт и роль в жизни города, воссоздать интерьеры конца XIX — начала XX века, организовать пространство для работы и творчества местных мастеров.
Чтобы сделать учреждение по-настоящему живым, музей собирает старинную или стилизованную мебель, предметы быта конца XIX — начала XX века, семейные реликвии и вещи, которые помогут воссоздать атмосферу купеческого дома. Все желающие передать такие предметы в дар музею могут обратиться по телефону: 8 (35252) 3−65−24.
