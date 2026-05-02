В Прикамье ввели режим «Беспилотная опасность»
Об объявлении беспилотной опасности на территории Пермского края сообщил краевой минтербез. Все оперативные службы находятся в полной готовности. Аналогичный режим объявлен также в соседней Свердловской области, а также в Челябинской, Оренбургской областях и Уфе.