Центр Волгограда закрывают для автомобилей и пешеходов

Волгоградцы 2 мая 2026 года столкнулись с масштабными перекрытиями в центре города. Проезды по улицам Мира, Володарского, Ленина, Гоголя и Аллее Героев закрыли еще с утра. Пешеходов тоже не пустят на площадь Павших Борцов и подходы к ней. Весь центр города уже в заборах, но пока людей пропускают от Аллеи Героев к вокзалу. Ближе к началу репетиции парада людям придется делать большой крюк, чтобы попасть в необходимое место.